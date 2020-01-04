"Потушит тебе свет": Усика предупредили об опасности

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Барри Макгиган считает, что недостаток мышечной массы у Александра Усика может стоить ему карьеры в супертяжеловесах.

"Усик надеется стать вторым Эвандером Холифилдом, но меня беспокоит, что он не кажется достаточно мощным для современного супертяжеловеса. Мощь - до сих пор главный элемент в хэвивейте. В первом тяжелом весе она была у Усика в изобилии, как и великолепные навыки. Это помогало Усику оставаться на вершине, но когда соперник весит на 20 килограммов больше, то всегда есть риск, что он тебя нокаутирует", - цитирует промоутера Mirror.

По мнению ирландца техника украинца помогла ему удачно дебютировать, но так будет не всегда.

"Ты можешь одолеть соперника, "перебегав" его. Это, как раз, и сделал Усик в бою с Чаззом Уизерспуном. Однако если боксер мирового класса попадет по твоему подбородку, то есть опасность, что он потушит тебе свет", - отметил Макгигана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в главном поединке вечера бокса на Wintrust Arena (Чикаго, США), 32-летний уроженец Симферополя техническим нокаутом одолел местного 38-летнего бойца Чазза Уизерспуна (38-4, 29 КО). Американец отказался выходить на 8-й раунд.

Позже Эвандер Холифилд рассказал, каким образом украинец Александр может победить сильнейших боксеров мира.

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