МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

В США возникла проблема с чемпионским боем украинского боксера, которого приписали России

Читать новость на украинском

Чемпионский бой украинца Сергея Деревянченко, которого ранее приписали России, будет перенесен. Изначально организаторы поединка нашего соотечественника против американца Дэниеля Джейкобса за вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе утвердили датой проведения вечера бокса 10 ноября.

Однако, как стало известно авторитетному изданию ESPN, американский телегигант НВО потребовал изменить сроки проведения боя. Теперь, наиболее вероятно, Деревянченко поспорит за чемпионский пояс в Hulu Theater на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 27 октября.

xsport.ua

Новости
"Теперь России нет": вокруг знаменитого украинского боксера возникло много споров

Отметим, что украинец провел 12 поединков на профессиональном ринге, завершив все из них в свою пользу (10 – нокаутом). В активе же Джейкобса 34 победы (29 – нокаутом) и два поражения.

Напомним, IBF лишила чемпионского пояса легендарного Геннадия Головкина из-за его отказа от боя с Сергеем Деревяченко. Казах предпочел остаться без титула ради проведения матча-реванша с Саулем Альваресом.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Евгений Хитров устроил патриотичный перфоманс в США.

Персона
Сергей Деревянченко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги