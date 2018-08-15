В США возникла проблема с чемпионским боем украинского боксера, которого приписали России

Чемпионский бой украинца Сергея Деревянченко, которого ранее приписали России, будет перенесен. Изначально организаторы поединка нашего соотечественника против американца Дэниеля Джейкобса за вакантный пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе утвердили датой проведения вечера бокса 10 ноября.

Однако, как стало известно авторитетному изданию ESPN, американский телегигант НВО потребовал изменить сроки проведения боя. Теперь, наиболее вероятно, Деревянченко поспорит за чемпионский пояс в Hulu Theater на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке 27 октября.

xsport.ua

Отметим, что украинец провел 12 поединков на профессиональном ринге, завершив все из них в свою пользу (10 – нокаутом). В активе же Джейкобса 34 победы (29 – нокаутом) и два поражения.

Напомним, IBF лишила чемпионского пояса легендарного Геннадия Головкина из-за его отказа от боя с Сергеем Деревяченко. Казах предпочел остаться без титула ради проведения матча-реванша с Саулем Альваресом.

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