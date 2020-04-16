Потребовалась операция: Уайлдер получил серьезную травму в бою с Фьюри

Михаил Морозов Бокс 10:26, 16.04.2020 Обновлено: 10:37, 16.04.2020

Американский боксер Деонтей Уайлдер серьезно травмировал левый бицепс во втором бое против Тайсона Фьюри, из-за чего ему пришлось лечь на операционный стол.

"Восстановление проходит хорошо. Сейчас я прохожу терапию. Я получил травму бицепса в какой-то момент прошлого боя. Но все будет хорошо. Я полностью сфокусирован на том, чтобы поскорее вернуться к тренировкам. Надеюсь, что к концу года коронавирус окончательно отступит, и мы сможем начать подготовку к третьему поединку", – цитирует слова Уайлдера издание Boxing Scene.

Уайлдер получил травму во втором поединке с Фьюри

Он отметил, что уже не может дождаться момента, когда сможет снова приступить к тренировкам. На восстановление его бицепса уйдет еще минимум месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально планировалось, что третий бой между Уайлдером и Фьюри состоится летом, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на другую дату.

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