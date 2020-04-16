Главная Новости
16 апреля • обновлено в 11:05
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Потребовалась операция: Уайлдер получил серьезную травму в бою с Фьюри

1.2т
Читать материал на украинском

Американский боксер Деонтей Уайлдер серьезно травмировал левый бицепс во втором бое против Тайсона Фьюри, из-за чего ему пришлось лечь на операционный стол.

"Восстановление проходит хорошо. Сейчас я прохожу терапию. Я получил травму бицепса в какой-то момент прошлого боя. Но все будет хорошо. Я полностью сфокусирован на том, чтобы поскорее вернуться к тренировкам. Надеюсь, что к концу года коронавирус окончательно отступит, и мы сможем начать подготовку к третьему поединку", – цитирует слова Уайлдера издание Boxing Scene.

Уайлдер получил травму во втором поединке с Фьюри

Уайлдер получил травму во втором поединке с Фьюри

Он отметил, что уже не может дождаться момента, когда сможет снова приступить к тренировкам. На восстановление его бицепса уйдет еще минимум месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально планировалось, что третий бой между Уайлдером и Фьюри состоится летом, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на другую дату.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "реванш Уайлдер – Фьюри" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
реванш Уайлдер – Фьюри
Персоны
Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку