Потенциальный соперник Усика ''съехал'' с боя

Кубинец Луис Ортис не собирается проводить бой против абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика. Боксер-ветеран присматривает себе другого соперника на предстоящий поединок.

Ортис может провести бой против немца Кристиана Хаммера 2 марта на арене Barclays Center в Нью-Йорке (США). Таким образом, его поединок с Усиком отменяется, сообщает VRinge.

Луис Ортис boxingscene.com

Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк сообщил, что Ортис может стать первым соперником нашего спортсмена в супертяжелом весе. Собрав все пояса в своей весовой категории, Усик успешно защитил титулы в противостоянии с Тони Белью 10 ноября и затем принял решение перейти в самую престижную весовую категорию. Помимо боя с кубинцем Красюк прогнозировал встречу Усика на ринге с российскими боксерами Александром Поветкиным и Денисом Лебедевым.

Александр Усик instagram.com/usykaa

Как сообщал OBOZREVATEL, менеджер Александра Усика Эдди Хирн резко высказался о предстоящем бое своего подопечного. По мнению британского промоутера, украинцу не стоит дебютировать в супертяжах с такими сильными соперниками.

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