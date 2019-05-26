ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости бокса

Потенциальный соперник Ломаченко победил кошмарным нокаутом: опубликовано видео

Потенциальный соперник Ломаченко победил кошмарным нокаутом: опубликовано видео
Бой прошел в Оксон Хилле, Мэриленд, США
403Читать материал на украинском

Перспективный американский боксер Девин Хэйни (22-0, 14 КО) победил брутальным нокаутом представителя Мексики Антонио Морана (24-4, 17 КО).

Обладатель пояса WBC International в легком весе в седьмом раунде словил своего оппонента мощнейшим ударом справа. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости
Жертва Ломаченко нокаутом выиграл чемпионский титул

Хэйни в свое время добивался боя за вакантный пояс чемпиона мира, за который сразятся Василий Ломаченко (13-1, 11 КО) и Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что проект компьютеризированной системы Compubox определил украинца Василия Ломаченко, как лучшего боксера современности.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения