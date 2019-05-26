Потенциальный соперник Ломаченко победил кошмарным нокаутом: опубликовано видео

Перспективный американский боксер Девин Хэйни (22-0, 14 КО) победил брутальным нокаутом представителя Мексики Антонио Морана (24-4, 17 КО).

Обладатель пояса WBC International в легком весе в седьмом раунде словил своего оппонента мощнейшим ударом справа. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости Жертва Ломаченко нокаутом выиграл чемпионский титул

Хэйни в свое время добивался боя за вакантный пояс чемпиона мира, за который сразятся Василий Ломаченко (13-1, 11 КО) и Люк Кэмпбелл (20-2, 18 КО).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что проект компьютеризированной системы Compubox определил украинца Василия Ломаченко, как лучшего боксера современности.

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