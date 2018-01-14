Ставший "предателем" из-за украинцев лучший боксер России шокирован неадекватностью в РФ

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе россиянин Сергей Ковалев шокирован поведением своих соотечественников, которые назвали его предателем за размещенное видео с украинскими военными. Пронзительный пост боксер написал на своей странице в Instagram.
"Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса! Ниже уже некуда. Видимо на самом деле зомбоящики в России делают своё дело. Практически все комментарии были положительные, за исключением "больных на голову" персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня "предателем". Некоторые неадекватно отреагировали на призыв "любить", - заявил спортсмен.
Ковалев с грустью признает, что в российском обществе много людей, которые видят исключительно то, что им подает желтая пресса страны.
"Очень печально осознавать, что в российском обществе есть люди с таким жизненным настроем, который проявила желтая пресса и у них нет будущего. Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира, представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета", - подытожил Ковалев.
🇷🇺КАКОЙ ЕЩЁ ПРЕДАТЕЛЬ!? ВЫ ЧТО НЕСЁТЕ, ДЕМОНЫ!?..............………………................................ Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса! Ниже уже некуда. Если в позитиве видеть негатив и наоборот, то мне жаль тех, кто так видит и думает. Видимо на самом деле зомби ящики в России делают своё дело. Меня никто никогда не гнобил и я по собственному желанию удалил ролик со своего аккаунта в Инстаграме, во избежание нервных срывов у завистников, так как некоторые из них неадекватно отреагировали призыв "любить", вместо того, чтобы лаяться, как кошка с собакой между собой в повседневной жизни, что в ролике и было продемонстрировано. Вообще не важно, кто, куда, откуда и в чём там ехал, да хоть голые пусть едут, ведь главный смысл ролика был в том, что и было показано, "ЛЮБИ". И все адекватные люди, а их, как всегда большинство, увидели этот посыл. Практически все комментарии были положительные, за исключением "больных на голову" персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня "предателем". Ведь не соврёшь, какой рассказ? Очень печально осознавать, что в российском обществе есть люди с таким жизненным настроем, который проявила желтая пресса и у них нет будущего. Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира, представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета. Всех понимающих и адекватных людей, хочу отдельно поблагодарить за понимание и поддержку на протяжении всей моей спортивной карьеры. Храни всех вас Бог!
Ранее "Обозреватель" сообщал, что соперник Александра Усика по Всемирной боксерской суперсерии Майрис Бриедис подколол лучшего боксера России, посмеявшись над танцами Ковалева.