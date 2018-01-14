Ставший "предателем" из-за украинцев лучший боксер России шокирован неадекватностью в РФ

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе россиянин Сергей Ковалев шокирован поведением своих соотечественников, которые назвали его предателем за размещенное видео с украинскими военными. Пронзительный пост боксер написал на своей странице в Instagram.

"Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса! Ниже уже некуда. Видимо на самом деле зомбоящики в России делают своё дело. Практически все комментарии были положительные, за исключением "больных на голову" персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня "предателем". Некоторые неадекватно отреагировали на призыв "любить", - заявил спортсмен.

Ковалев с грустью признает, что в российском обществе много людей, которые видят исключительно то, что им подает желтая пресса страны.

"Очень печально осознавать, что в российском обществе есть люди с таким жизненным настроем, который проявила желтая пресса и у них нет будущего. Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира, представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета", - подытожил Ковалев.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что соперник Александра Усика по Всемирной боксерской суперсерии Майрис Бриедис подколол лучшего боксера России, посмеявшись над танцами Ковалева.