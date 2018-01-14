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Ставший "предателем" из-за украинцев лучший боксер России шокирован неадекватностью в РФ

13.5тЧитать новость на украинском

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе россиянин Сергей Ковалев шокирован поведением своих соотечественников, которые назвали его предателем за размещенное видео с украинскими военными. Пронзительный пост боксер написал на своей странице в Instagram.

"Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса! Ниже уже некуда. Видимо на самом деле зомбоящики в России делают своё дело. Практически все комментарии были положительные, за исключением "больных на голову" персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня "предателем". Некоторые неадекватно отреагировали на призыв "любить", - заявил спортсмен.

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Ковалев с грустью признает, что в российском обществе много людей, которые видят исключительно то, что им подает желтая пресса страны.

"Очень печально осознавать, что в российском обществе есть люди с таким жизненным настроем, который проявила желтая пресса и у них нет будущего. Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира, представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета", - подытожил Ковалев.

🇷🇺КАКОЙ ЕЩЁ ПРЕДАТЕЛЬ!? ВЫ ЧТО НЕСЁТЕ, ДЕМОНЫ!?..............………………................................ Желтая пресса России опустилась до уровня ниже плинтуса! Ниже уже некуда. Если в позитиве видеть негатив и наоборот, то мне жаль тех, кто так видит и думает. Видимо на самом деле зомби ящики в России делают своё дело. Меня никто никогда не гнобил и я по собственному желанию удалил ролик со своего аккаунта в Инстаграме, во избежание нервных срывов у завистников, так как некоторые из них неадекватно отреагировали призыв "любить", вместо того, чтобы лаяться, как кошка с собакой между собой в повседневной жизни, что в ролике и было продемонстрировано. Вообще не важно, кто, куда, откуда и в чём там ехал, да хоть голые пусть едут, ведь главный смысл ролика был в том, что и было показано, "ЛЮБИ". И все адекватные люди, а их, как всегда большинство, увидели этот посыл. Практически все комментарии были положительные, за исключением "больных на голову" персонажей, которые в итоге и взяты желтой прессой за основу того, чтобы назвать меня "предателем". Ведь не соврёшь, какой рассказ? Очень печально осознавать, что в российском обществе есть люди с таким жизненным настроем, который проявила желтая пресса и у них нет будущего. Я спортсмен с 11 лет и всю свою спортивную карьеру принимаю участие в соревнованиях на аренах всего мира, представляя свою страну, вынося флаг своей страны, хотя Россия ничего мне не дала взамен, кроме моего места рождения и российского менталитета. Всех понимающих и адекватных людей, хочу отдельно поблагодарить за понимание и поддержку на протяжении всей моей спортивной карьеры. Храни всех вас Бог!

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

Ранее "Обозреватель" сообщал, что соперник Александра Усика по Всемирной боксерской суперсерии Майрис Бриедис подколол лучшего боксера России, посмеявшись над танцами Ковалева.

Персона
боксер Сергей Ковалев
Место
Россия
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