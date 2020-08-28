Постол – Рамирес: прогноз на чемпионский бой украинца

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) в субботу, 29 августа, проведет бой за титулы чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Наш соотечественник в Лас-Вегасе проведет поединок против обладателя титулов по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) американцем Хосе Рамиресом. Ориентировочное время начала боя – 5:00 утра по-киевскому времени в воскресенье, 29 августа.

Фаворитом поединка считается действующий обладатель поясов. Ставки на победу Рамиреса принимаются с коэффициентом 1,14. Ничья оценивается котировкой 23,00. А показатели на успех украинца достигают уровня 5,00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в команде украинского боксера Александра Усика категорически отказались от возможности проведения боя с россиянином Александром Поветкиным.