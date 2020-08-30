Постол – Рамирес: опубликованы статистика ударов и судейские записки

Украинский боксер Виктор Постол (31-3, 12 КО) нанес больше ударов в бою в бою против Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО).

Согласно подсчету компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах CompuBox, украинец выбросил 668 ударов, а американец – 556.

При этом лучшую точность показал действующий чемпион. 156 его ударов прилетело в цель. У Виктора – 147. В ударах по корпусу на стороне Рамиреса впечатляющее преимущество – 48 на 19.

Постол превзошел в точных джебах (14 против 0), но уступил в силовых ударах (5 против 48).

Статистика ударов Постол - Рамирес CompuBox

После 12 раундов большинство судей отдали победу Рамиресу – 114-114, 115-113, 116-112. Судья Дейв Моретти увидел преимущество украинского боксера в 1-м, 2-м, 3-м, 5-м, 9-м и 10-м раундах и насчитал ничью. Остальные посчитали, что американский чемпион полностью владел преимуществом.

Судейские записки Top Rank

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктор Постол в ночь на 30 августа не смог завоевать титул чемпиона по версиям WBC и WBO, проиграв Хосе Рамиресу.

Позже было опубликовано видео лучших моментов встречи.

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