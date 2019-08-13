Из-за России: Валуев рассказал, что случится с украинскими боксерами

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев ответил на вопрос, могут ли украинские спортсмены поехать без делегации на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург.
Николай Валуев
"Определяющим фактором станет то, решатся ли украинские боксеры отправиться в Россию. Главное — не деньги и желание, а вопрос, что с ними будет дальше. Добровольная поездка в страну-агрессор может автоматически поставить крест на карьере атлета", — сказал Валуев в интервью RT.
12 августа стало известно, что федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу 2019 года, который пройдет в российском Екатеринбурге.
Позже генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что украинская делегация будет представлена на мундиале.
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