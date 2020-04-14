Поставил себе фингал: британский боксер опозорился во время тренировки

Чемпион Европы в первом полусреднем весе британский боксер Сэм Максвелл поставил себе фингал, демонстрируя своим подписчикам, как правильно выполнять апперкот.

Как сообщает издание DailyMail, в условиях карантина 31-летний спортсмен тренируется дома и делится обучающими видео у себя в Instagram. Во время одного из занятий боксер показывал подписчикам, как правильно наносить апперкот, и случайно поставил себе фингал. Максвелл сразу же опустился на колено и попросил своего друга остановить съемку. Позже британец показал, как теперь выглядит его глаз.

Сэм Максвелл @sammax88

Отметим, что Максвелл дебютировал в профессионалах в 2016 году. Он выиграл все 13 поединков, закончив 11 из них нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский боксер Билли Джо Сондерс записал видео, на котором показал, как правильно бить жену во время карантина, и нарвался на наказание.