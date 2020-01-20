"Посмотрю в глаза": бывший спарринг-партнер Кличко бросил вызов Усику

Один из наиболее прогрессирующих боксеров супертяжелого дивизиона – 27-летний хорват Филип Хргович – заявил о желании сразиться с экс-абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком.

Филип Хргович (справа) с Владимиром Кличко klitschko-brothers.com

"Почему бы мы нам не выяснить с Усиком, кто сильнее? Считаю, что могу его победить. В любом случае, надеюсь выйти в ринг против Александра – если не в этом году, то в следующем. Уверен, что нашим пути с ним пересекутся. Кстати, в конце января собираюсь посетить Киев. Было бы неплохо посмотреть в глаза Усику и понять, хочет ли он нашего боя", – заявил Хргович, чьи слова цитирует "Братство Кличко".

Хорватский боксер является бывшим спарринг-партнером Владимира Кличко: он работал в тренировочном лагере украинца, когда в 2017 году тот готовился к поединку с Энтони Джошуа. По словам Хргович, работа с Владимиром Кличко дала ему много опыта.

"Во время пребывания в столице Украины хочу посетить музей Кличко и встретиться с Владимиром. Работа в его тренировочном лагере мне многое дала. Мечтаю повторить достижения украинца, который доминировал в хевивейте на протяжении 10 лет", – добавил Хргович.

На профессиональном ринге хорват провел 10 боев, в которых одержал 10 побед, из них 8 нокаутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Усика в Киеве остановила полиция – было опубликовано видео инцидента.

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