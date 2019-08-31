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"Посмотрим, что скажет": Ломаченко прокомментировал победу над Кэмпбеллом

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Украинец Василий Ломаченко выразил надежду на проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Наш соотечественник после победы над Люком Кэмпбеллом поблагодарил британскую публику за поддержку и обратился к промоутеру Бобу Аруму.

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Ломаченко – Кэмпбелл

Ломаченко – Кэмпбелл

"Конечно, я счастлив. Я хотел бы поблагодарить всех, кто присутствовал на арене, и тех, кто организовал этот бой. Фанаты в Англии – это лучшие фаны в мире. Конечно, я хочу боксировать за четвертый пояс, но все будет зависеть от того, что скажет Боб Арум", – сказал Ломаченко в ринге сразу по окончании боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко завоевал сразу три чемпионских пояса, победив в Лондоне британца Люка Кэмпбелла единогласным решением судей.

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Тема
Ломаченко – Кэмпбелл
Персона
Василий Ломаченко
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