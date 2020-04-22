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22 апреля • обновлено в 14:40
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"Послушайте, что он говорит": знаменитый российский боксер восхитился Усиком

2.5т
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Бывший чемпион по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянин Денис Лебедев заявил, что восхищается действиями украинца Александра Усика как на ринге, так и за его пределами.

"Усик сейчас на другой планете, если говорить о боксе. Когда наша схватка еще была в мечтах, мы оба были другими. А сейчас не хотел бы витать в облаках. Александр уже сделал себе имя как на ринге, так и за его пределами. Послушайте, что он говорит. Если бы таких людей было побольше, жили бы иначе", – цитирует слова Лебедева издание RT.

Денис Лебедев

Денис Лебедев

Lenta.ru

Он отметил, что хорошо относится к Усику и несколько раз встречался с ним в США.

"Да. Несколько раз встречался с ним, а однажды даже созвонились в канун Нового года. Он тогда находился в США. Поговорили, поздравили друг друга, пожелали успехов во всех начинаниях", – рассказал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Лебедев объявил о завершении карьеры после позорного поражения в поединке против южноафриканца Табисо Мчуну.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Александр Усик Денис Лебедев
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