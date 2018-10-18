''После Хабиба'': Мейвезер анонсировал суперпоединок

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер не планирует заканчивать карьеру. После поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова американец собирается провести бой-реванш со скандальным ирландцем Конором МакГрегором, над которым он одержал победу в 2017 году.

"МакГрегор хочет реванша, так что это еще не конец. После поединка против Хабиба мы снова встретимся с Конором" - цитирует Мейвезера TMZ.

Флойд Мейвезер

Напомним, что американский боксер собирается провести бой против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова. Поединок предположительно состоится в Лас-Вегасе и пройдет по боксерским правилам. За бой против Хабиба Мейвезер собирается выручить девятизначную сумму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в суперпоединке удушающим приемом. После боя россиянин бросился в толпу болельщиков и устроил драку, за что был дисквалифицирован из UFC.