''Пошел ты н***й, приятель'': промоутер Усика вышел из себя

Промоутер украинца Александра Усика Эдди Хирн наехал на легендарного боксера Ленокса Льюиса, который обвинил британца Энтони Джошуа в трусости.

По мнению последнего абсолютного чемпиона мира в супертяжах, подопечный британского менеджера избегает поединка с чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтеем Уайлдером.

"Через неделю я оглашу все предложения, которые я сделал, потому что меня бесит, что они говорят о Джошуа. Этот парень будет драться с любым. Посмотрите на комментарии Леннокса Льюиса. С кем Льюис дрался в 22-м бою? Мне кажется, что его 21 или 22 бой был за титул Британского Содружества. Он говорит, что Джошуа избегает, уклоняется от боя…Пошёл ты н***й, приятель", — цитирует Хирна VRinge.

Эдди Хирн

Новости Названы соперники Джошуа на ближайший бой

Деонтей Уайлдер The Sun

При этом британский промоутер опроверг слова Льюиса о том, что Уайлдеру сознательно предлагали слишком мало денег за бой с Джошуа, чтобы тот отказался от предложения.

"Он говорит, что им нужно предложить 70 на 30, 65 на 35. Мы всё это сделали", — прокомментировал ситуацию Хирн.

Эдди Хирн и Энтони Джошуа

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн прокомментировал слухи о ближайшем бое своего подопечного.

Британский специалист удивился информации о том, что соперником нашего боксера могут стать россиянин Александр Поветкин или кубинец Луис Ортис.

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