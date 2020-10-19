Россия всегда пыталась контролировать в Украине стратегические направления. Безопасность, Образование, Спорт ...

Безопасность разрушали через своих агентов как Лебедев, Саламатин, Ежель теперь Таран.

Кстати, все трое предшественников в Крыму, России и Беларуси.

Образование контролировали и разрушали за Табачника, а теперь Шкарлета.

КГБ всегда работало в виражах странах, даже в США, с несколькими поколениями школьников и студентиа, такая практика еще со времен СССР. Тоже самое в Украине

Спорт, как средство пропаганды, первым в новейшей истории начал использовать Гитлер. Стоит вспомнить Олимпиаду 1936 года.

Эту практику перенял Сталин.

И Путин, с его заменой мочи на Олимпиаде в 2014 не остался вне процесса.

Кстати, Гитлер и Путин прикрывали Олимпиадами собственные военные операции и аннексии, легитимируя себя.

В современной украинской истории много примеров, когда РФ использовала Украинский спорт для информационных операций.

В 15му году Кадыров возил наших молодых борцов за деньги в Чечню на турнир его имени, в то время, как кадыровцы уже приехали и воевали против Украины в Донбассе, в Дапом и Дебальцево.

В лице Усика и Ломаченко добавилась еще одна составляющая гуманитарной агрессии - московская церковь.

Это уродливое сочетание усилило неприятие и отторжение украинской общиной тех, кто еще недавно были героями Украины.

Гротескность ситуации, косноязики публичные выступления боксеров на темы в которых они совершенно не понимают, речь враждебной пропаганды России вокруг их тезисов, тысячи убитых украинцев во время войны и т.д., сделали Усика и Ломаченко фарсовыми фигурами.

После смешного вызова Усика на бой украинских патриотов, который принял украинский борец Богдан Грицай, что заставило Усика резко замять тему, комичность пророссийских боксеров и их слабая позиция только разрослась.

И вот Ломаченко проигрывает бой, теряет все пояса ...

Казалось, Украина вздрогнуть, переживать и грустить из-за поражения ...

Украина вздрагивает, но через гомерический смех и улюлюканье ...

Большинство радуются поражению Ломаченко, независимо от политических позиций.

Есть отдельные маргиналы, возмущаются такой реакцией общества, их логика понятна, но они не понимают логики страны.

К сожалению, я тоже маргинал. Я тоже расстроен ...

Расстроенный, что Украина не сделала ничего, чтобы противодействовать сладким предложениям Кремля для украинских спортсменов и спортивных ассоциаций Украины.

У нас Шкарлет отжимает колледж Олимпийского резерва под застройку.

Наша украинская власть сама толкает украинских спортсменов в удушающие объятия России.

Ломаченко дурак, но украинское государство виновато, что он стал дураком пророссийским.

Поэтому процитирую украинского писателя Гоголя: "Над кем смеетесь? Над собой смеётесь!"

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