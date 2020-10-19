Поражение Ломаченко: почему большинство украинцев радуются
Россия всегда пыталась контролировать в Украине стратегические направления. Безопасность, Образование, Спорт ...
Безопасность разрушали через своих агентов как Лебедев, Саламатин, Ежель теперь Таран.
Кстати, все трое предшественников в Крыму, России и Беларуси.
Образование контролировали и разрушали за Табачника, а теперь Шкарлета.
КГБ всегда работало в виражах странах, даже в США, с несколькими поколениями школьников и студентиа, такая практика еще со времен СССР. Тоже самое в Украине
Спорт, как средство пропаганды, первым в новейшей истории начал использовать Гитлер. Стоит вспомнить Олимпиаду 1936 года.
Эту практику перенял Сталин.
И Путин, с его заменой мочи на Олимпиаде в 2014 не остался вне процесса.
Кстати, Гитлер и Путин прикрывали Олимпиадами собственные военные операции и аннексии, легитимируя себя.
В современной украинской истории много примеров, когда РФ использовала Украинский спорт для информационных операций.
В 15му году Кадыров возил наших молодых борцов за деньги в Чечню на турнир его имени, в то время, как кадыровцы уже приехали и воевали против Украины в Донбассе, в Дапом и Дебальцево.
В лице Усика и Ломаченко добавилась еще одна составляющая гуманитарной агрессии - московская церковь.
Это уродливое сочетание усилило неприятие и отторжение украинской общиной тех, кто еще недавно были героями Украины.
Гротескность ситуации, косноязики публичные выступления боксеров на темы в которых они совершенно не понимают, речь враждебной пропаганды России вокруг их тезисов, тысячи убитых украинцев во время войны и т.д., сделали Усика и Ломаченко фарсовыми фигурами.
После смешного вызова Усика на бой украинских патриотов, который принял украинский борец Богдан Грицай, что заставило Усика резко замять тему, комичность пророссийских боксеров и их слабая позиция только разрослась.
И вот Ломаченко проигрывает бой, теряет все пояса ...
Казалось, Украина вздрогнуть, переживать и грустить из-за поражения ...
Украина вздрагивает, но через гомерический смех и улюлюканье ...
Большинство радуются поражению Ломаченко, независимо от политических позиций.
Есть отдельные маргиналы, возмущаются такой реакцией общества, их логика понятна, но они не понимают логики страны.
К сожалению, я тоже маргинал. Я тоже расстроен ...
Расстроенный, что Украина не сделала ничего, чтобы противодействовать сладким предложениям Кремля для украинских спортсменов и спортивных ассоциаций Украины.
У нас Шкарлет отжимает колледж Олимпийского резерва под застройку.
Наша украинская власть сама толкает украинских спортсменов в удушающие объятия России.
Ломаченко дурак, но украинское государство виновато, что он стал дураком пророссийским.
Поэтому процитирую украинского писателя Гоголя: "Над кем смеетесь? Над собой смеётесь!"
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