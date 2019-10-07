Поражение Деревянченко от Головкина вызвало бурю негодования в сети: спортивные итоги 6 октября

Украинский боксер Сергей Деревянченко спорно проиграл чемпионский бой Геннадию Головкину, а сборная Украины по баскетболу 3х3 взяла "серебро" ЧМ U-23.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 6 октября.

Кроме того, украинский боксер Денис Беринчик угодил в курьезную ситуацию во время боя в Киеве. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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