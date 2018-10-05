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Попал на деньги: на Поветкина подали в суд

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Легендарный американский промоутер Дон Кинг подал в суд на российского боксера Александра Поветкина за несостоявшийся бой с Бермэйном Стиверном. Поединок за титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) был запланирован на 17 декабря 2016 года, однако его отменили из-за положительной допинг-пробы российского спортсмена.

Кинг подал иск на 2 млн долларов в спортивный арбитражный суд на тяжеловеса и организацию Мир бокса России (WOBR). За поединок боксеры должны были получить 1,5 млн долларов, а победитель противостояния обогатился бы на дополнительные 316,5 тысяч долларов. Об этом сообщает WorldBoxingNews.

Попал на деньги: на Поветкина подали в суд

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Основатель WOBR Андрей Рябинский высмеял иск Кинга на своей странице в Twitter.

"Дон Кинг подал на меня в суд. Хороший он мужик все-таки! Веселый! Не дает скучать! Он мне искренне нравится. Дай Бог ему благополучия и крепкого здоровья!" — написал Рябинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем последнем поединке Александр Поветкин проиграл Энтони Джошуа нокаутом в седьмом раунде.

Персона
Александр Поветкин
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Вадименко Обэрштурмбанфюрер
Вадименко Обэрштурмбанфюрер
Кинг-серьезный дядька. Может создать проблемы. Не стоит с него смеяться.
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