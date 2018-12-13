''Понтожеры'': Усик выразил недовольство украинцами

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик выразил недовольство отношением украинцев к своей жизни. Боксер отметил, что наши соотечественники постоянно ведут себя заносчиво.

"Нам нужно строить свою жизнь. Не нужно показывать кому-то, как мы живем, а себе показывать, как ты живешь. Прямыми словами: мы понтожеры. Мы понтуемся какими-то вещами, которых у нас даже нет. Мы кичимся всем, что у нас есть. Этого не надо делать. Например, ты покупаешь вещь за одну копейку, а говоришь, что она стоит две", – сказал Усик в эфире 112 канала.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик сделал громкое заявление о захвате Лавры, отметив, что встанет на сторону монаху.