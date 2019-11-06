"Помним костоломов": в России назвали опасность для Усика

Знаменитый российский комментатор Владимир Гендлин назвал силу нынешних звезд супертяжелого веса главной проблемой для Александра Усика в новом для него дивизионе.

Эксперт напомнил всем о ситуации в категории несколько лет назад.

"Усик – технарь чистой воды. Не знаю, как сложится его карьера в супертяжах. Потому что там совсем другая парадигма. Там все сильнее, все утомительнее и немножко пострашнее. Мы все помним костоломов 80-90-х. Там были бойцы, которые в подметке не годились Усику в техническом плане, но то, что они творили в ринге, ввергало в страх. Это то, с чем придется столкнуться Усику", – сказал Гендлин в интервью "Советскому спорту".

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Усику готовят жесткую подставу с чемпионским боем.

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