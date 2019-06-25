"Полон д*рьма": знаменитый боксер не сдержался из-за Усика

Знаменитый британский боксер Диллиан Уайт не смог сдержать эмоции, комментируя решение WBO сделать Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс в супертяжелом весе.

"Если я скажу, что я на самом деле думаю по поводу этих вещей, меня могут исключить из рейтинга. Я начинаю говорить что-то, а они присылают мне электронные письма, в которых говорится, что я не могу этого сказать, и это неуважительно. Но вот тот факт, что они меня не уважают, ничего для них не значит. Бокс полон дерьма, и мы видим это снова и снова. Это шутка. Он избежал боя против Такама. Эти парни шутники. Что есть, то есть", – сказал Уайт в интервью TalkSport.

Напомним, что Всемирный боксерский совет (WBC) предоставил Александру статус "чемпиона в отпуске". От титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) украинец отказался сам.

В прошлом году Усик стал победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

После защиты титулов в бою с Тони Белью, Саша принял решение о переходе в супертяжелый вес, но из-за повреждения бицепса, его дебют в супертяжах, который должен был пройти 25 мая в бою против камерунца Карлоса Такама, так и не состоялся.

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