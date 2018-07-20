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Полный обвал: букмекеры изменили ставки на победу Усика в бою с Гассиевым

6.2тЧитать новость на украинском

Ведущие букмекерские конторы вновь изменили ставки на финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Если изначально явным фаворитом боя считался наш соотечественник, то теперь в лидеры вышел его соперник.

Поставить на победу Гассиева можно с коэффициентом 1,80 (изначально было 3,20). В то же время триумф украинского боксера оценивается котировкой 2,00 (было – 1,36). Показатели на ничейный исход по решению трех судей достигают уровня 19,00. Однако ничья по регламенту соревнований невозможна. В случае, если на трех карточках основных рефери будет зафиксирован мир, то будет учтено решение дополнительного судьи.

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Темы
боксерская Лига чемпионовУсик - ГассиевWBSS
Персоны
Мурат ГассиевАлександр Усик
Место
РоссияМосква
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van Dijk Max
van Dijk Max
хороший боксер усик но сдаст, польская кровь дать знать где место рабам
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