Полный обвал: букмекеры изменили ставки на победу Усика в бою с Гассиевым

Ведущие букмекерские конторы вновь изменили ставки на финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Если изначально явным фаворитом боя считался наш соотечественник, то теперь в лидеры вышел его соперник.
Поставить на победу Гассиева можно с коэффициентом 1,80 (изначально было 3,20). В то же время триумф украинского боксера оценивается котировкой 2,00 (было – 1,36). Показатели на ничейный исход по решению трех судей достигают уровня 19,00. Однако ничья по регламенту соревнований невозможна. В случае, если на трех карточках основных рефери будет зафиксирован мир, то будет учтено решение дополнительного судьи.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик "поиздевался" над россиянами во время церемонии взвешивания накануне финала WBSS.
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