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28 октября • обновлено в 19:53
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"Полное г***о!" Знаменитый чемпион закатил истерику из-за Ломаченко

2.1т Читать материал на украинском

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Эдриен Бронер жестко прошелся по Всемирному боксерскому совету (WBC).

Американца возмутило решение организации присвоить украинцу Василию Ломаченко звание франчайзингового чемпиона.

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Василий Ломаченко и Боб Арум

World Boxing News

"Я думал, такое возможно только в баскетболе. Это фаворитизм. Top Rank что его, усыновили? Они занимаются полной х*рней. Я вам говорю – это сумасшедшее дер*мо. Они что, освободили три пояса? Нет. Я же дерусь за все пояса. WBC мне нравится. Они могли бы сделать подобное и для меня, но только после того, как я закончу карьеру. Бокс – это полное дер*мо!" – цитирует Бронера WBN.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Александра Усика Эдди Хирн также возмутился из-за особого чемпионского статуса Василия Ломаченко.

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Тема
WBC
Персона
Василий Ломаченко
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