Полицейский на улице устроил боксерский поединок с прохожим: видеофакт

Патрульный полицейский в Соединенных Штатах Америки решил своеобразно преподать урок одному из жителей в неблагополучном районе. Коп оказался не из робкого десятка и устроили с прохожим настоящий боксерский поединок.

Несмотря на бурную поддержку друзей, соперник правоохранителя оказался неготов встретить в рядах полиции профессионального боксера. Если б не вмешательство друга, бой завершился бы для хулигана весьма плачевно.

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Напомним, что недавно регулярный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе из Швеции Баду Джек дико оконфузился в поединке против канадца Адониса Стивенсона.