УкрEngРус
Регистрация
ЭкономикаШоу

Полицейский на улице устроил боксерский поединок с прохожим: видеофакт

933Читать новость на украинском

Патрульный полицейский в Соединенных Штатах Америки решил своеобразно преподать урок одному из жителей в неблагополучном районе. Коп оказался не из робкого десятка и устроили с прохожим настоящий боксерский поединок.

Несмотря на бурную поддержку друзей, соперник правоохранителя оказался неготов встретить в рядах полиции профессионального боксера. Если б не вмешательство друга, бой завершился бы для хулигана весьма плачевно.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

Новости
Настоящая машина: украинский полицейский выиграл чемпионат по бодибилдингу. Фото красавца

Напомним, что недавно регулярный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе из Швеции Баду Джек дико оконфузился в поединке против канадца Адониса Стивенсона.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги