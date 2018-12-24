''Покончить с собой'': Беринчик откровенно высказался о карьере

Украинский легковес Денис Беринчик, который 22 декабря нокаутировал Росеки Кристобаля и защитил пояс WBO Oriental, не видит простых оппонентов в своем дивизионе.

Наш соотечественник не согласился с утверждением, что полноценный чемпион WBO мексиканец Раймундо Бельтран станет для него проходным соперником. "Ну нифига себе проходной. Я не знаю, кто там проходной из топ-15. Там каждый ударит так, что можно покончить жизнь с собой. Это ж бокс. Там не шуточные перчатки, не шуточные тейпы... Всегда случаются и летальные исходы, и проблемные случаи", – цитирует Беринчика "Сегодня".

Денис Беринчик K2 Promotions

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик победил Росеки Кристобаля техническим нокаутом в седьмом раунде. При этом транслятор боя телеканал "Интер" жестко опозорился с показом поединка.