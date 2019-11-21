"Поклонитесь передо мной": Джошуа рассказал о реванше с Руисом

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа рассказал о своем настрое на бой-реванш с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO мексиканцем Энди Руисом.

В интервью Sky Sports Джошуа заявил, что собирается вновь доказать всему миру свое величие.

Энтони Джошуа Action Images

"Я буду драться с сильнейшим на данный момент боксером в мире. Я побью Руиса и покажу, насколько я велик. Люди думают, что Руис –великолепный боксер. Когда я побью его, хочу, чтобы все преклонили передо мной колено и сказали, что я великий", – отметил британец.

Он также отметил, что не смог победить Руиса в первом бою и получить при этом заслуженное уважение.

"Вы сами видели меня на ринге. Я не напоминал Кинг-Конга, правда? У меня не было подобного настроя. Безусловно, я буду драться против соперника с самыми быстрыми руками. Руис – лучший боец в супертяжелом весе. Когда я побью его, хочу, чтобы все преклонились передо мной", – добавил экс-чемпион.

Реванш Джошуа – Руис состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский эксперт бокса Владимир Гендлин назвал Кличко и Джошуа искусственными боксерами.

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