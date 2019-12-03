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5 декабря • обновлено в 14:09
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Покинуть самолет на высоте 10 км: мама Джошуа пережила кошмар

6.3т
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Мама экс-чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа – Йета Одусаня – пережила несколько очень неприятных минут во время перелета в Саудовскую Аравию, где 7 декабря состоится бой Джошуа – Руис.

Как сообщает The Guardian, инцидент произошел в воздухе: один из пассажиров рейса "Лондон – Эр-Рияд" примерно за час до приземления в столице Саудовской Аравии вдруг испытал сильнейший приступ паники. Со словами: "Я хочу выйти", – он попытался открыть наружную дверь в задней части самолета.

Мама Энтони Джошуа (слева) и Дин Уайт были свидетелями инцидента в самолете

Мама Энтони Джошуа (слева) и Дин Уайт были свидетелями инцидента в самолете

Twitter/Boxing Social

Несколько человек тут же бросились к нарушителю спокойствия, чтобы оттащить его от двери. Среди тех, кто среагировал первым, был Дин Уайт – брат британского супертяжеловеса Диллиана Уайта, чьи внушительные физические данные и высокий рост – 200 см – помогли ему скрутить буйного пассажира. Тут же подоспели и стюарды с наручниками: вскоре паникера удалось успокоить.

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Среди тех, кто находился рядом, была и мама Энтони Джошуа, которая, по словам очевидцев, была напугана случившимся.

Представители компании British Airways по прилету в Эр-Рияд дали свой комментарий по поводу инцидента, принеся свои извинения другим пассажирам рейса, добавив, что "невозможно открыть дверь самолета в полете".

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна важная организационная деталь реванша Джошуа – Руис: на этот раз зрители суперпоединка не увидят привычную картину – сексапильных девушек, выносящих на ринг таблички с номерами раундов.

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Читайте все новости по теме "Джошуа – Руис: реванш" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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фил филька
фил филька
как ты обссаный обос достал со своими тупыми заголовками!!
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