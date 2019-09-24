Показан дебют Усика в супертяжах: спортивные итоги 23 сентября

В сети показали реальный дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе, а Международная федерация футбола назвала лауреатов минувшего сезона.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 сентября.

Кроме того, Россию отстранили от чемпионата мира по легкой атлетике. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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