"Показал миру": россиянин Бетербиев впервые после боя обратился к Гвоздику

Российский чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев, который нокаутировал украинца Александра Гвоздика в объединительном поединке, впервые обратился к своему экс-сопернику.
На своей странице в социальной сети Instagram обладатель поясов Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе поблагодарил нашего соотечественника за поединок.
I want to thank @alex_gvozdyk for the great fight Friday night. You hit me hard and showed to the world what true boxing champions can do. You put everything on the line, it was an honour to be in the ring with you. Я хотел бы поблагодарить @alex_gvozdyk за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными и ты показал всему миру как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил всё на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой! #boxing #BeterbievNail #Beterbiev #BeterbievGvozdyk #TopRank #бокс #спорт #Beterbiev #Гвоздик @toprank @espnboxeo #boxeo @espn #WBC #IBF #АхматСила @russianboxingfederation @akhmat_boxing
"Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными и ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой!" – написал россиянин.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик был госпитализирован после поражения от Артура Бетербиева из-за пропущенных ударов.
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