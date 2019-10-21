"Показал миру": россиянин Бетербиев впервые после боя обратился к Гвоздику

Российский чемпион полутяжелого веса Артур Бетербиев, который нокаутировал украинца Александра Гвоздика в объединительном поединке, впервые обратился к своему экс-сопернику.

На своей странице в социальной сети Instagram обладатель поясов Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе поблагодарил нашего соотечественника за поединок.

"Я хотел бы поблагодарить Александра Гвоздика за отличный бой в пятницу. Твои удары были сильными и ты показал всему миру, как дерутся настоящие чемпионы. Ты поставил все на этот бой, это было честью для меня провести этот бой с тобой!" – написал россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Гвоздик был госпитализирован после поражения от Артура Бетербиева из-за пропущенных ударов.

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