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9 февраля • обновлено в 14:29
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/ Новости бокса

"Пока у меня есть": Ломаченко сделал откровенное признание

2.1т
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Украинский суперчемпион Василий Ломаченко признался, что хочет вписать в историю бокса фамилию своего отца.

Одним из шагов к этой цели наш соотечественник назвал бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с Теофимо Лопесом.

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"У меня есть цель, у меня есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней. Сегодня все в моих руках, мне шанс этот предоставлен, это все реально. Забегать дальше и говорить, чего бы я хотел, – этого я не могу сказать сейчас. Пока у меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира, и я к ней иду. Я просто хочу внести мое имя в историю бокса. Даже не мое имя, а фамилию моего отца – Ломаченко, как гениального тренера в истории. Это моя главная цель", – сказал Василий в интервью RMC Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заявил, что подписал контракт на поединок против Василия Ломаченко, и назвал дату боя.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персоны
Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко
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Мелешко Сергей
Мелешко Сергей
Жаль Василий в голове у тебя каша,а так ты парень ничего.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мелешко Сергей, у Василия как раз в голове все чётко. Каша у таких как вы - с Россией у вас и вoйна, и торговля, и транзит газу, русский язык плох и надо запретить, но сами всюду пишете и говорите на русском, в Донбассе и Крыму враги, надо их уничтожить, а может вернуть, а может все-таки уничтожить, Минские соглашения подписали, но выполнять не хотим, или хотим, но не все... В себе разберитесь!
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