"Пока у меня есть": Ломаченко сделал откровенное признание

Украинский суперчемпион Василий Ломаченко признался, что хочет вписать в историю бокса фамилию своего отца.

Одним из шагов к этой цели наш соотечественник назвал бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе с Теофимо Лопесом.

"У меня есть цель, у меня есть мечта стать абсолютным чемпионом мира. Я иду к ней. Сегодня все в моих руках, мне шанс этот предоставлен, это все реально. Забегать дальше и говорить, чего бы я хотел, – этого я не могу сказать сейчас. Пока у меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира, и я к ней иду. Я просто хочу внести мое имя в историю бокса. Даже не мое имя, а фамилию моего отца – Ломаченко, как гениального тренера в истории. Это моя главная цель", – сказал Василий в интервью RMC Sport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Теофимо Лопес заявил, что подписал контракт на поединок против Василия Ломаченко, и назвал дату боя.

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