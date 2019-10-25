Украина устроила бойкот WBC из-за России

Украина не примет участие в 58-м Конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который с 14-го по 20 сентября 2020 года пройдет в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил президент Национальной Лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

Виталий Кличко и глава WBC Маурисио Сулейман на 56-м Конгрессе в Киеве Lobortas

"Пока у нас идет война, пока Россия оккупирует Крым и в Донбассе и пока у нас каждый день гибнут люди, мы не в праве принимать участие в конгрессе, который пройдет в этом замечательном городе. К сожалению, Украина участвовать в конгрессе в Санкт-Петербурге не будет", - отметил Завьялов, чьи слова передает ProBoxing UA.

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