Похожи на бой с тенью, – чемпион мира о спаррингах с Ломаченко

Михаил Морозов Бокс 17:40, 19.06.2020

Обладатель пояса WBA International во втором полулегком весе Джон Джо Невин вспомнил спарринги с Василием Ломаченко в 2011 году перед Олимпиадой-2012 и сравнил их с боем с тенью.

"Они похожи на бой с тенью, настолько тяжело по нему попасть. Он позволит ударить себя только в том случае, если готовит для вас что-то. Если вам удается успешно действовать в бою против него, значит он находится на несколько шагов впереди и уже придумал, как нанести мощный удар", – цитирует слова Невина издание BoxingNews24.

Он также отметил, что Ломаченко спаррингует в более тяжелых перчатках и с утяжелителями на ногах, но это не мешает ему оставаться таким же быстрым.

"Он надевает большие 20-унцевые перчатки, в то время как остальные спаррингуют в 14- или 16-унцевых, боксирует с утяжелителями на ногах, но все равно остается быстрее всех соперников, с которыми он когда-либо проводил спарринги", – добавил Невин.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский боксер Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, увидев тренировку его следующего соперника Теофимо Лопеса.

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