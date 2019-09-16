Похмелье в Вегасе: Фьюри после боя "зашил" лицо и отметил победу в казино

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал, что отметил сложную победу над шведом Отто Валлином в казино, где выиграл несколько тысяч долларов. Также в больнице Фьюри наложили около 40 швов.

14 сентября в Лас-Вегасе Фьюри одолел Валлина единогласным решением судей в кровавом поединке - провел практически весь бой с опасным и неприятным рассечением над правым глазом.

"Все четко. Сразу же после боя отправился в больницу. Там мне наложили несколько швов. Сколько именно? Точно не знаю. Думаю, около 40. Слушайте, да что вы паритесь? Чуваки, все четко! Это же бокс! Вы как хотели, чтобы пойти купаться, но не намокнуть? Это же драка!", - сказал Фьюри, чьи слова цитирует vRINGe.com.

Британец рассказал о дальнейших событиях.

"После больницы я отправился спать. А когда проснулся, решил провести время в казино, выиграл пять тысяч баксов, бахнул пару банок пива. Какие дальнейшие планы? Ну, пожалуй, бахну еще пару банок пива".

Тайсон Фьюри показал рассечение после боя с Валлином Top Rank Boxing

Фьюри отдал должное своему оппоненту.

"Думаю, получилось круто. Ну и Валлин, конечно, крутой мужик, стойкий. Рад, что прошел 12 раундов. Думаю, это поможет выйти на новый уровень. А вообще считаю, что мы подарили болельщикам крутое шоу. Кстати, было очень много народу. Я даже удивился", - отметил Фьюри.

Тайсон также заявил, что готов драться в феврале с чемпионом WBC американцем Деонтэем Уайлдером.

"Да, готов к этой битве!", - отметил 31-летний боксер.

Предположительно бой Фьюри - Уайлдер состоится 22 февраля 2020 года. Бойцы встречались ранее: в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе поединок завершился вничью раздельным решением судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тайсон Фьюри был госпитализирован после боя с Отто Валлином.

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