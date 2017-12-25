"Поглощает душу соперников": в США восхитились Ломаченко, назвав украинца лучшим чемпионом года

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко, владеющий поясом WBO во втором полулегком весе, является лучшим чемпионом 2017 года. Такое звание Hi-Tech получил от авторитетнейшего американского издания BoxingScene. В США восхитились украинцем, сравнив его с легендами мирового бокса.

"Ломаченко может быть Мейвезером и Пакьяо в одном лице. Все восхищаются навыками двукратного олимпийского чемпиона, особенно его ногами. Он почти всегда находится в нужном месте в нужное время. Его способность ударить и не пропустить похожа на Мейвезера, при том, что их стили совершенно разные. И хотя у него нет ударной силы Пакьяо, его способность методично выбрасывать тяжелые удары, кажется, поглощает душу его соперников. Последние четыре оппонента сдавались, не выходя из своих углов", - пишет издание.

Накануне "Обозреватель" сообщал, что Ломаченко признан лучшим боксером мира 2017 года.