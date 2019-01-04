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''Поехал в Россию'': Усик ответил критикам

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Абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что не реагирует на слова тех, кто раскритиковал его за проведение в Москве финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

По словам нашего боксера, украинцам нужно качественно выполнять свою работу, а не направлять негатив в сторону других. "Я поехал в Россию и ответственно выполнил свою работу. Пусть четко выполняют свои функции те люди, которые меня критикуют. Совесть у меня чиста. Я выиграл под сине-желтым флагом. Очень люблю родную Украину. Но об этом никогда не кричу, а молча выполняю свою миссию", – приводит слова Усика газета "Експрес".

''Поехал в Россию'': Усик ответил критикам
''Поехал в Россию'': Усик ответил критикам
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''Поехал в Россию'': Усик ответил критикам
''Поехал в Россию'': Усик ответил критикам

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Темы
боксерская Лига чемпионовУсик - ГассиевWBSS
Персона
Александр Усик
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