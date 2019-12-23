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23 декабря • обновлено в 23:40
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Подсуживали россиянину: двух судей отстранили от бокса

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Федерация бокса России (ФБР) приняла решение о дисквалификации двух арбитров после скандала в поединке между Дмитрием Кудряшовым из РФ и Вацлавом Пейсаром из Чехии.

Бой завершился победой россиянина раздельным решением судей (97-92, 92-97, 95-94), что вызвало возмущения болельщиков. В итоге ФБР отстранила от бокса арбитров, которые засчитали победу Кудряшову.

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Федерация бокса России

Новости
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"Департамент профессионального бокса Федерации бокса России исполнил решение апелляционной комиссии №5 от 23.12.2019 и дисквалифицировал лицензированных судей Ираклия Гивиевича Малазония и Семена Ивановича Стахеева сроком на 1,5 года без права обжалования на основании неудовлетворительной работы при вынесении результатов поединка Кудряшов – Пейсар", – говорится в официальном релизе федерации.

Подсуживали россиянину: двух судей отстранили от бокса

Как сообщал OBOZREVATEL, россиянин Денис Лебедев разгромно проиграл экс-сопернику Александра Усика Табисо Мчуну из ЮАР.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Место
Россия Красноярск
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Червоний Данило
Червоний Данило
раз кац-апы не могут брать победы мельдонием, так хоть ложью в судействе! вот тв-ари ватные! бес-толочь!
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