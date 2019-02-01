''Подстраховал свою задницу'': украинский чемпион высказался о последнем бое

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в полусреднем весе Александр Гвоздик прокомментировал ситуацию со своим последним соперником Адонисом Стивенсоном, который после боя долгое время находился в коме.

По мнению украинского боксера, рефери поединка не виноват в том, что случилось с канадским боксером.

Гвоздик - Стивенсон

"Некоторые говорили, что рефери допустил ошибку, не остановив бой до последнего удара. Рассчитать эти доли секунды очень сложно. Если бы он остановил бой раньше, тогда бы все говорили, что он сделал это преждевременно. Я думаю, рефери все сделал правильно, потому что, во-первых, он подстраховал свою задницу. Понятно, что боксер разочарован, но мне кажется, что не всегда, когда ты находишься в этом состоянии, можно адекватно оценить ситуацию", - сказал Гвоздик в интервью Youtube-каналу ID MENTOR.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал