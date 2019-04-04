Подстава для Украины с боями Усика: промоутер дал комментарий

Промоутер Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк опроверг информацию о том, что украинские болельщики рискуют больше не увидеть боев крымчанина на общедоступном телеканале "Интер".

Александр Усик K2

"Информацию о том, что "Интер" может потерять права на трансляцию боев Усика я узнал из интернета. Рядом с этой новостью была другая: что Владимир Кличко 25 мая проведет бой на НСК "Олимпийский". Дата выхода новостей – 1 апреля. Поэтому комментировать здесь собственно нечего", – сказал Красюк в интервью СпортАрене.

Стоит отметить, что информация о возможной подставе для украинцев с трансляциями боев Усика не на "Интере" появилась в сети 2 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой следующий поединок Усик проведет в рамках супертяжелой весовой категории с трансляцией на DAZN. Соперником украинского боксера станет представитель Камеруна Карлос Такам.

По предварительной информации бой не состоится в запланированную дату 18 мая, а будет перенесен.

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