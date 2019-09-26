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27 сентября • обновлено в 19:30
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"Подождет": стало известно о бое Усика с победителем реванша Джошуа — Руис

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Промоутер украинского боксера Александра Усика Эдди Хирн рассказал о дальнейших планах своего подопечного в супертяжелом дивизионе.

Александр Усик

Александр Усик

"После Спонга Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Джошуа и Руисом, поэтому Александр просто подождет. Думаю, он будет ждать, а потом сразится с победителем", — сказал Хирн в интервью talkSport.

Бой между Александром Усиком и Тайроном Спонгом состоится 12 октября в Чикаго.

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В предыдущем бою украинец нокаутом в 8-м раунде одержал победу над британцем Тони Беллью — этот поединок стал последним для Александра в первом тяжелом весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинец Александр Усик признался, что ему грозило завершение карьеры из-за травмы, которую он получил накануне боя с Карласом Такамом.

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Тема
Джошуа – Руис: реванш
Персоны
Эдди Хирн Александр Усик
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