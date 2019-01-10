''Подготовиться сложно'': Павлик восхитился Ломаченко

Экс-чемпион мира в среднем весе Келли Павлик восхитился украинцем Василием Ломаченко. Американец отметил сильные качества нашего боксера.

"Ломаченко – это парень, который постоянно двигается, постоянно за тобой. Его атлетизм невероятен. Обычно как ты готовишься к бою? Ты смотришь, что этот парень делает хорошо, а что плохо, но к Ломаченко подготовиться сложно. Он бьет с разных углов. Сначала он делает одно, а через момент уже совершенно другое", - цитирует Павлика XSPORT.

Келли Павлик BoxingScene

При этом американский боксер уверен, что найдется соперник, способный одолеть Василия.

"Его сможет побить парень, который выйдет с пониманием того, что может получить, но должен ударить в ответ. Парень, который будет готов драться грязно, терпеть", - охарактеризовал потенциального победителя Ломаченко Павлик.

Напомним, что Василий потерпел одно поражение в профессиональной карьере. В своем втором поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации в полулегком весе Ломаченко проиграл Орландо Салидо. На записках большинства суддей победу одержал мексиканец.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер чемпиона мира в легком весе Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о следующем поединке своего подопечного.

Соперником украинца может стать боксер из России Иса Чаниев, который проведет бой против ганца Ричарда Комми за вакантный титул Международной боксерской федерации (IBF).