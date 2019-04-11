"Почти невозможно": легенда бокса восхитился Ломаченко

Легендарный американский тренер Фредди Роуч, известный по работе с такими звездами, как Мэнни Пакьяо, Майком Тайсоном и Бернардом Хопкинсом, считает практически неуязвимым украинского чемпиона Василия Ломаченко.

"Соперник Ломаченко должен оказывать в ринге большое давление и агрессию. Иначе не победить, Ломаченко слишком хороший боксер, его не вывести из игры просто. Он может стать лучшим боксером в мире. Как и еще один украинец – Александр Усик, он тоже очень хороший боксер. Все пытаются перехитрить этих парней, но это почти невозможно", – сказал Роуч в интервью ESPN, пишет iSport.

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Василий Ломаченко

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 апреля Василий Ломаченко проведет защиту чемпионских поясов WBA и WBO в легком весе в поединке против британца Энтони Кроллы. Промоутер украинца Боб Арум рассказал о неожиданной сложности с проведением боя.

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