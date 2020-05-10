"Почему при этом россияне в нас стреляют?" Цимбалюк обратился к Усику и Ломаченко

Максим Богданов Бокс 12:48, 10.05.2020 Обновлено: 13:21, 10.05.2020

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий корреспондентом УНИАН в Москве, дал достойный ответ для боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые выставляют себя "показательно аполитичными".

Усик и Ломаченко

"Делают вид, что на украинской территории нет российских военных. Я называю эту категорию „человек-куст“. Им не важно, какие флаги висят вокруг. Как, например, нашим прекрасным боксерам Усику и Ломаченко, которые рассказывают что-то про дружбу, братство и один народ. Я не против таких высказываний, только не могу понять: почему при этом россияне в нас стреляют?" – цитируют Цымбалюка "Факты".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Спорт Бокс

Смотрите также

Зеленский пообещал отпустить заробитчан за границу, но с одним условием

Родители подарили: "слуга народа" указал 22 млн гривен в декларации

Ляшко признался, для чего в Украине закрыли парки

Куриленко публично отреклась от украинской национальности

С Днем матери 2020: трогательные поздравления, открытки, видео, стихи и проза