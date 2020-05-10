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10 мая • обновлено в 12:55
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"Почему при этом россияне в нас стреляют?" Цимбалюк обратился к Усику и Ломаченко

1.6т
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Известный украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий корреспондентом УНИАН в Москве, привел достойный ответ для боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые выставляют себя "показательно аполитичными".

Усик и Ломаченко

Усик и Ломаченко

"Делают вид, что на украинской территории нет российских военных. Я называю эту категорию „человек-куст“. Им не важно, какие флаги висят вокруг. Как, например, нашим прекрасным боксерам Усику и Ломаченко, которые рассказывают что-то про дружбу, братство и один народ. Я не против таких высказываний, только не могу понять: почему при этом россияне в нас стреляют?" – цитирует Цымбалюка "Факты".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Василий Ломаченко Роман Цимбалюк
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Почему россияне до сих пор не застрелили цимбу? Он же в Москве годами ошивается. Обжился, детей родил. Его дети будут учиться в московской школе. Будут патриотами России. Россияне, не стреляйте в цимбу :-))))
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