"Почему при этом россияне в нас стреляют?" Цимбалюк обратился к Усику и Ломаченко

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий корреспондентом УНИАН в Москве, привел достойный ответ для боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко, которые выставляют себя "показательно аполитичными".

Усик и Ломаченко

"Делают вид, что на украинской территории нет российских военных. Я называю эту категорию „человек-куст“. Им не важно, какие флаги висят вокруг. Как, например, нашим прекрасным боксерам Усику и Ломаченко, которые рассказывают что-то про дружбу, братство и один народ. Я не против таких высказываний, только не могу понять: почему при этом россияне в нас стреляют?" – цитирует Цымбалюка "Факты".

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