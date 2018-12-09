''Почему не подготовился?!'' Ломаченко резко ответил Педрасе после боя

Украинец Василий Ломаченко категорически выступил против проведения матча-реванша с Хосе Педрасой, которого разгромно победил единогласным решением судей 8 декабря в Нью-Йорке. Наш соотечественник назвал бесполезными попытки организовать подобный поединок, а также сделал резкий выпад в адрес пуэрториканского боксера.

"Матч-реванш? Для чего? Для кого? Для Педрасы? Спросите у него: почему ты не подготовился к этому бою и не выиграл его? Это был не близкий бой. И реванш мне неинтересен", – сказал Ломаченко на пресс-конференции после поединка в Нью-Йорке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу по очкам – 119:107, 117:109, 117:109. Украинец объединил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

При этом Ломаченко дважды отправлял в нокдаун соперника в 11-м раунде.