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''Почему не подготовился?!'' Ломаченко резко ответил Педрасе после боя

4.9тЧитать материал на украинском

Украинец Василий Ломаченко категорически выступил против проведения матча-реванша с Хосе Педрасой, которого разгромно победил единогласным решением судей 8 декабря в Нью-Йорке. Наш соотечественник назвал бесполезными попытки организовать подобный поединок, а также сделал резкий выпад в адрес пуэрториканского боксера.

''Почему не подготовился?!'' Ломаченко резко ответил Педрасе после боя

"Матч-реванш? Для чего? Для кого? Для Педрасы? Спросите у него: почему ты не подготовился к этому бою и не выиграл его? Это был не близкий бой. И реванш мне неинтересен", – сказал Ломаченко на пресс-конференции после поединка в Нью-Йорке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу по очкам – 119:107, 117:109, 117:109. Украинец объединил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

При этом Ломаченко дважды отправлял в нокдаун соперника в 11-м раунде.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
СШАНью-Йорк
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