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"Почему не Киев": в России сделали новое заявление о бое Усик – Гассиев

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Финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым пройдет на нейтральной территории. Убеждение в этом высказал известный российский журналист Александр Беленький.

"Почему не Москва? Потому же, почему не Киев. Понимаю, что для разгоряченной части нашей общественности те, кто не с ней – против нее. Да и с теми, кто с ней, тоже не мешает разобраться. Может, они только делают вид, что за, а сами – против, против, против! Не думаю, что если бы Гассиеву предложили драться с Усиком в Киеве, это вызвало бы большой энтузиазм у российской боксерской и особенно небоксерской общественности", – написал журналист для сайта "Матч ТВ".

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Темы
WBSSУсик - Гассиевбоксерская Лига чемпионов
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
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