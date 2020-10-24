Побитый Ломаченко выложил видео из больницы

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Василий Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко перенес операцию на травмированном плече.

После сенсационного поражения от Лопеса, бывшему чемпиону мира по версиям WBO, WBA и WBC, пришлось лечь под нож хирурга.

"Операция Василия Ломаченко, связанная с травмой плеча, прошла успешно. Поддерживаем нашего чемпиона и желаем скорейшего восстановления и возвращения в ринг", – говорится в подписи к видео.

Василий Ломаченко после операции

Отметим, что наш соотечественник не сможет заниматься боксом до конца января. Доктор Нил ЭльАттраше, который оперировал Ломаченко, заявил, что лечил плечо украинца с момента его приезда в США за шесть недель до боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лопес выходил на бой с Ломаченко, имея несколько травм. У американца были травмированы запястье, плечо и лодыжка.

Василий Ломаченко