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Побитый Ломаченко боксер вернулся в ринг эффектным нокаутом

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Экс-чемпион мира Роман Мартинес впервые за три года вышел на ринг, где одержал победу над боксером из Никарагуа Вильямом Гонсалесом. В 2016 году пуэрториканец был нокаутирован украинцем Василием Ломаченко.

Мартинес встретился с Гонсалесом в легком весе в ночь на 30 марта. Боксер из Никарагуа в восьмом раунде пропустил серию атак от пуэрториканца и опустился на канвас. Рефери тут же остановил поединок, несмотря на возмущения Гонсалеса, который не собирался сдаваться.

Видео нокаута – с 3:47:44

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Роман Мартинес и Вильям Гонсалес

Роман Мартинес и Вильям Гонсалес

Boxing Scene

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Станислав Скороход (18-2, 15 КО) досрочно завершил свой 18-й бой в профессиональном боксе. Наш спортсмен, выступающий в первом полусреднем весе, во втором раунде отправил в нокаут мексиканца Хосе Луиса Цунигу (16-4-1, 9 КО).

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Персоны
Роман МартинесВасилий Ломаченко
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