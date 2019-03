Побитый Кличко боксер смутил журналистку поцелуем во время интервью: курьезное видео

Бывший соперник легендарного Владимира Кличко болгарин Кубрат Пулев отметился экстравагантной выходкой после своего боя с румыном Богданом Дину.

Поединок стал дебютным в США для "Кобры" и завершился его победой в седьмом раунде техническим нокаутом.

После победы Пулев отправился на интервью для Vegas Sports Daily, которое проводила журналистка Дженни Суше. В концовке разговора девушка спросила болгарина, заслуживает ли он следующего боя против линейного чемпиона Тайсона Фьюри.

🥊💋 In case you haven't watched it - this video of Bulgarian heavyweight boxer Kubrat Pulev kissing a female reporter after his win over Bogdan Dinu the other night has gone absolutely viral on social media pic.twitter.com/4VswieC6av