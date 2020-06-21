Побит "вечный" рекорд Мейвезера по количеству побед подряд

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер-младший потерял титул рекордсмена по количеству побед подряд (50).

21 июня, в Таиланде завершил карьеру 34-летний чемпион WBC в минимальном весе Ванхенг Менайотин. Тайский боксер ушел на пенсию с показателем 54-0, при этом 18 боев он завершил нокаутом.

В августе 2018 года таец превзошел достижение Флойда, но продолжил боксировать, сохраняя вероятность того, что проиграет и "вечный" рекорд Мейвезера устоит.

"Никто не знает моё тело лучше, чем я сам. И я считаю, что пришло время остановиться. Всем нужны деньги, но здоровье важнее", – прокомментировал завершение карьеры Менайотин в интервью Talksport.

Как сообщал OBOZREVATEL, Флойд свое достижение установил в 2017-м. Ранее лучшие показатели были в активе тяжеловеса Рокки Марчиано, который с 1947 по 1955 годы одержал 49 побед (43 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.